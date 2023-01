“Vivo brigando com a balança”, diz Simone

Cantora foi questionada sobre a aceitação do seu corpo e abriu o coração relatando que vivem em guerra e não se aceita

Simone deu sua opinião sincera sobre ela mesma e a balança. Sabemos que a musa sempre travou uma batalha contra a balança e ela abriu seu coração ao ser questionada sobre a aceitação do seu corpo. Na ocasião, ela disse que não aceita o seu corpo do jeito que ele é.

“Sei não, eu não me aceito do jeito que sou. Eu sou uma pessoa que vive brigando com a balança e vocês sabem muito bem disso. Estou nessa constante busca pela perda de peso. Emagreço, engordo… vivo nessa onda. Não tem jeito”, disse ela.

Simone ainda falou sobre o tratamento de hemorróidas que teve que tratar. “Na minha gravidez eu tive hemorróida, e a hemorróida inflamou tanto que quebrou um ponto no… Eu fiz a cirurgia e ficou organizado, bonitinho. Passa o tempo e eu não voltei lá. Fui visitar a casa de um amigo e quem está lá? O médico e a esposa dele. Eu falei: ‘ô mulher, só duas pessoas conhecem esse c* velho aqui meu, meu marido e o seu marido’. É vergonhoso a pessoa operar a roda com um desconhecido, mas tá tudo bem, agora já foi”, contou.