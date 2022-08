Viviane Araújo já tem data prevista para o parto

Já sabemos que em breve teremos um carioca e virginiano. Viviane Araújo está esperando o pequeno Joaquim, ela que continua com as atividades físicas em dia mesmo no fim da gravidez, revelou ao portal Extra que o filho está previsto para nascer entre 3 e 8 de setembro, quando ela estará com 40 semanas de gestação.

A rainha de bateria também revelou que o filho irá nascer no Rio de Janeiro e também já tem até os padrinhos do baby definidos, são amigos próximos dela e do marido. Estamos ansiosos pela chegado do Joaquim.