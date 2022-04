Viviane Araújo desfila para Salgueiro grávida

Viviane estará mais um ano à frente da bateria da Salgueiro, a atriz já completou 15 anos, mas será a primeira vez grávida

O samba não pode parar e há quem diga que não é por paixão. Se não é por paixão é o que? Viviane Araújo fará seu primeiro desfile à frente da bateria da Salgueiro grávida.

A atriz já desfila há 15 anos para a escola, mas será a primeira vez que ela desfilará em dose dupla, carregando seu filho para sentir toda a emoção.

A musa apostou em um macacão vermelho lindíssimo e em foto postada no Instagram ela ainda falou sobre seu amor pela bateria. “Que orgulho eu tenho em fazer parte dessa bateria!!”, escreveu.

O filho é fruto do casamento entre Viviane e Guilherme Militão que trocaram as alianças no ano passado, em maio. Tô animada com esse carnaval para ver nossas beldades brilharem na Sapucaí.