Viviane Araújo conta perrengue com filho: “Muito choro”

Atriz compartilhou a sua experiência com a maternidade com os seguidores do Instagram

Ai que delícia, as mamães de plantão vão saber a dor e as delícias de ser mãe. Viviane Araújo mostrou um pouco disso nas redes sociais para seus seguidores do Instagram. A musa publicou vídeos e disse que o filho, Joaquim, chora bastante e só se acalma depois de pegar o peito da mãe.

“Ave Maria depois de muito choro né, filho? Agora conseguiu dar uma acalmada, assim ele fica calminho”, mostrou Viviane Araújo o herdeiro tranquilo e depois dormindo agarradinho a ela.

A musa do Carnaval ainda abordou as dificuldades que enfrentou para amamentar o filho. A gente ama as mamãe de primeira viagem dividindo tudo com a gente.