Vivian Amorim não esconde ganho de peso e desabafa: “Parem de exigir perfeição”

Minhas amigas do Leme me mandaram mensagem para que visse as publicações de Vivian Amorim, corri para ver e a mulher está um luxo. Além de uma educação pra lá de especial, a gata está empoderada e fez um desabafo pedindo a normalização dos corpos normais em suas redes sociais. O desabafo foi feito após ela engordar um pouco.

“Deixa eu esclarecer um negócio rapidinho: não, eu não estou grávida e sim, eu engordei. Diariamente eu recebo pitacos por aqui sobre o meu corpo, a minha roupa, o meu cabelo, até sobre a criação da minha própria filha. E desde que eu saí do BBB, em 2017, quando eu comecei a viver de forma exposta, fui ensinada a ignorar tudo, só que hoje eu achei importante papear com vocês sobre isso”, começou o vídeo.

“Nós precisamos normalizar corpos reais, e eu não vou bancar a hipócrita não, porque se me perguntarem eu vou dizer que me sinto mais bonita quando estou mais magra sim, e talvez já, já e volte para a academia, quero emagrecer de novo, só que isso é uma decisão que só cabe a mim. Cada um tem o seu tempo, seu tempo, suas escolhas e esse é o meu corpo depois de tantas transformações. Eu tive filha, eu trintei e eu respeito tudo isso. Mas, se depender dos comentários que eu leio e da influência de várias e várias mulheres que fazem lipo hoje em dia como se fosse uma cirurgia simples e corriqueira, eu já teria me operado faz tempo”, confessou.

Vivian ainda chama atenção para o caso de Luana Andrade, que faleceu vítima da pressão estética. “Agora eu pergunto: quantas de nós já não fez dietas malucas ou se entupiu de remédios para emagrecer? Quantas de nós já pensou em fazer uma lipo para agradar os outros ou se encaixar nos padrões? Eu não tô dizendo que esse foi o caso dela, mas o caso dela nos convida a refletir”, avaliou.