Vivi explica briga com Beca durante live e revela traição da ex-amiga

A treta começou enquanto as duas se arrumavam para a festa de Gkay

Se temos o primeiro beijo da Farofa da Gkay, também temos a primeira treta entre duas musas do Tik Tok: Beca e Vivi. As duas começaram a esquentar o ambiente ainda quando se arrumavam para a Farofa. Vivi comentou sua relação com Beca e não deixou de dar o seu lado da história do motivo da briga ter começado no credenciamento do evento.

“Fico até nervosa, porque eu não gosto de confusão. Estão fazendo confusão com meu nome. Estão dizendo coisas que não são assim”, desabafou Vivi sobre sua amizade com Beca.

A bomba do rolê está no momento em que Vivi diz que Nilson, ex-namorado de Beca, contou que descobriu uma traição da tiktoker. “E aí ele pediu para ir para a minha casa porque ele estava tendo crise de ansiedade. Eu fiquei com o coração super apertado querendo ajudar eles, porque ela também estava passando mal”, comentou.

Vivi ainda diz que daria prioridade para Beca se ela decidisse ir para a casa da influenciadora, o que não aconteceu, então ela recebeu o ex-namorado da amiga. “Ela não quis ir e ficou com raiva de mim por ter recebido o Nilson na minha casa. Detalhe, o Juliano [namorado atual] estava na minha casa e não tinha motivos para ter ciúmes”, disparou.