Viúvo de Zé Celso faz vaquinha para reformar apartamento que pegou fogo

Marcelo Drummond contou detalhes em vídeo sobre a rotina diária para tentar restabelecer a vida após o incêndio no apartamento e a perda do marido

Marcelo Drummond abriu o seu coração ao revelar detalhes sobre a sua vida sem o marido, Zé Celso. O ator usou seu perfil no Instagram para anunciar a abertura de uma vaquinha online para a recuperação do seu apartamento que pegou fogo no início do ano.

“Eu sou autônomo. O Teatro Oficina não tem nem patrocínio, eu acho importante que as pessoas saibam. Recuperar o acervo precioso que restou em cada pasta, em cada caixa, em cada gaveta, armário, estante do apartamento do Zé, virou minha missão”, disse.

Ele ainda completou, dizendo que tem sido difícil lidar com tudo sozinho. Desde que eu pude pôr os pés aqui, um mês depois do incêndio, quando os peritos liberaram a minha entrada, eu passo os dias limpando com extremo cuidado, orientado por uma técnica do patrimônio. Eu fico limpando as folhinhas que cobrem os documentos, livros, desenhos e fotos”, contou.