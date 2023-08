Viúvo de Mc Katia se despede e arranca choro de fãs

LD da Favelinha fez um depoimento em suas redes sociais após a partida da funkeira

Só quem acompanhou o dilema da vida de MC Kátia vai saber que sua partida foi bem dolorosa para todos os fãs e amigos próximos. LD da Favelinha usou suas redes sociais para se despedir da sua companheira e não deixou de levar os fãs às lágrimas após suas palavras sensíveis.

“Gente, é com muita tristeza no meu coração que venho informar o falecimento do meu grande amor da minha vida, Kátia”, escreveu ele no perfil do Instagram da cantora. A mensagem está gerando repercussão.

A cantora tinha passado pela amputação de uma perna, em decorrência de complicações em uma cirurgia de retirada de um mioma no útero. A cantora ainda tinha outros problemas de saúde que agravou o seu quadro.