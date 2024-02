Viúvo de Gilberto Braga está namorando: “Ele aprovaria”

De acordo com o decorador, o seu falecido marido com certeza aprovaria o seu atual relacionamento com o ator.

Minha gente, em entrevista à New Mag, o decorador Edgar Moura Brasil, também conhecido por ser viúvo do autor Gilberto Braga, revelou que está namorando novamente, desta vez com o ator Cristhian Vieira “Já estou me relacionando de novo. O Gilberto aprovaria e ficaria feliz com isso”, garantiu o viúvo . De acordo com o Extra, os pombinhos estão juntos desde o início de 2023, sempre publicando fotos juntos, já tendo viajado para cidades como Buenos Aires, na Argentina, e Londres, na Inglaterra.