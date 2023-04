Viúva de Elvis Presley visita filho em Curitiba

Priscilla Presley desembarcou no Brasil essa semana para visitar Navarone Garibaldi, filho dela com Marco Garibaldi

O Brasil recebeu a visita ilustre de Priscilla Presley, viúva do Elvis Presley, que desembarcou no Brasil essa semana para visitar o seu filho, Navarone Garibaldi. A musa ainda compartilhou com os fãs a sua passagem por Curitiba e rasgou elogios para a cidade.

“Mais uma vez, fiz uma visita incrível com a família de Navarone ao Brasil! Pessoas tão incríveis, uma cidade tão maravilhosa, tão maravilhosa. Tanto amor aqui. Mal posso esperar para voltar! Beijos, Curitiba”, escreveu.

Se engana quem pensa que o músico é filho de Elvis, pois ele é fruto da relação de Priscilla com o produto Marco Antonio Garcia, conhecido como Marco Garibaldi.