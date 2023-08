Viúva de Chico Anysio rebate declarações de Nyro Neto sobre bens roubados

Malga di Paula diz que se ele estiver se referindo a ela, terá que provar tais acusações

É meus amores, bem que falam que essa história de briga familiar por questão de herança é mais comum do que pensávamos, né? Parece que a família do Chico Anysio decidiu soltar o verbo sobre o humorista não ter deixado um único bem de todo o seu patrimônio para seus herdeiros.

Vale lembrar que em julho desse ano durante sua participação no Plugado Podcast, ele afirmou que os bens do pai foram supostamente mal administrados ou roubados. Recentemente, a viúva de Chico Anysio, Malga di Paula rebateu declarações dada por Nizo Neto, um dos filhos do humorista.

‘’Não considero que ele esteja falando de mim”. “Porque se ele realmente estiver, nós teremos um problema sério. Ele terá que provar o que está falando.’’, comentou.

Malga ainda negou que o patrimônio de Chico Anysio estava zerado. “Se não houvesse nada em conta, existiria razão para estarmos discutindo na Justiça?”, questionou.