”Nós duas estávamos prontas para ter um relacionamento saudável”, derrete Vitória Strada por Marcella Rica

Vitória e Marcella estão juntas pouco mais de dois anos e noivas desde janeiro do ano passado

Caiu um cisco no meu olho aqui! Minha gente, que lindo ver as homenagens de amor que os famosos trocaram neste dia dos namorados. Victória Estrada não ficou de fora, como sempre já declarou seu amor por Marcella Rica, ontem o amor ficou ainda mais evidente. Em entrevista para o Glamurama, a atriz contou mais sobre sua relação de afeto com Marcella.

“A Marcella sempre fala pra mim que eu sou o relacionamento mais saudável que ela teve, mas ela também me trouxe isso. Nós duas estávamos prontas pra ter um relacionamento saudável. Quando a gente não concorda, em vez de agredir uma a outra, a gente conversa, busca ouvir e compreender. Acho que falta muito isso nos relacionamentos hoje em dia, seja com amigo ou com o parceiro”, contou Strada ao Glamurama.

Vitória ainda disse que a noiva é sua inspiração e que com ela, ela aprende e evolui todos os dias. Que sonho! “Evoluo todo o dia com a Marcella, ela é minha inspiração de ser humano. Sei que meus defeitos felizmente não são inegociáveis pra ela, assim como os dela não são para mim. É assim que se faz uma parceria”, derreteu.

Marcella também não deixa de mostrar o quanto está apaixonada nesta fase de sua vida. “Você é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, sou muito apaixonada por você, pela nossa história e por nosso encontro e amor. Eu te amo muito, sempre te digo isso, mas nunca é o suficiente. Uma vida só é muito pouco para todo tempo que eu quero passar do seu lado”, disse a atriz, que deixou Strada às lágrimas.