Vítima de gordofobia do ‘Casamento às Cegas’ se pronuncia sobre o caso: “Foi doloroso”

A participante afirma que apesar da dor de reviver toda aquela situação ao assistir ao programa ela está bem.

Amores, mais cedo contei a vocês sobre o caso de gordofobia que aconteceu na segunda temporada do programa “Casamento às Cegas”, pois bem, após o caso ganhar toda essa repercussão a participante que foi vítima de tamanho preconceito, a consultora de imagem Amanda Souza, utilizou os stories de seu instagram para fazer um pronunciamento a respeito do assunto.

Após desejar boas-vindas aos novos seguidores, que começaram a lhe acompanhar após a exibição do programa, Amanda afirmou que apesar de assustada, ela está bem.“Eu passei aqui para dar oi, dizer que estou viva e assustada, porque tem muita gente aqui, é maravilhoso, mas tem muita mensagem, tem muita coisa, e eu estou ‘passada’ assim, mas eu estou bem!”

Para tranquilizar todos aqueles que ficaram preocupados com ela e que a encheram de mensagens de apoio, a consultora de imagens afirmou que teve que tirar um tempo para entender o que tinha acontecido, após as gravações do programa, mas afirma que já está tudo bem e que todo esse preconceito é um problema interno do outro e não dela mesma.

“Eu estou realmente bem, tá? Eu estou realmente bem com o que aconteceu, tá tudo bem! Lógico que após a gravação eu tive um tempo aí de digerir tudo e ontem eu assisti junto com vocês a edição, então, eu sei o que eu vivi, mas não sabia como ia ser retratado.Foi estranho e doloroso de novo, obviamente, mas está tudo bem comigo. Tem sempre a ver com o outro, a expectativa do outro e a fotografia do outro, e não comigo, neste caso”, relatou.

Mostrando que tanto preconceito não chegou a lhe abalar, Amanda fez questão de deixar claro que se ama do jeitinho que é e que não dará ibope para esse assunto, pois não trata-se de um assunto o qual ela acredite.

“Vocês sabem e quem está chegando agora, eu me respeito e me amo demais, e a minha voz eu gosto de elevar pro que eu realmente acredito e como eu me sinto, então saibam que está tudo bem”, afirmou a participante.

Para finalizar o seu pronunciamento, ela agradeceu a presença e apoio de todos e afirmou que, apesar de ser assustadora a multidão que ela alcançou, tudo isso é extremamente importante.

“E é lógico que eu quero agradecer o carinho de todo mundo, que já me seguia e já me conhecia, e todo mundo que chegou . Eu fui extremamente abraçada por vocês. É lindo, é emocionante e ao mesmo tempo um pouquinho assustador, né? Mas, é emocionante. Então eu quero agradecer a todo mundo, de verdade! Todas as mensagens, eu não consegui ler ainda, mas eu vou, porque eu tô aqui pra isso na verdade, é o que move meu trabalho”, finalizou Amanda.