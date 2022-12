Vitão reclama de conservadorismo no Brasil: “O Brasil é um país difícil”

Cantor quebrou o silêncio e defendeu a modas como forma de expressão

Fazia tempo que Vitão não vinha causar aqui na minha coluna, né? Pois bem, ele voltou para dizer que usa a moda para se expressar e ainda fez uma crítica ao Brasil, classificando o país como conservador e difícil. Vale ressaltar que o cantor ainda é alvo de muitas críticas por causa do seu modo de se vestir.

“Eu sempre fui uma pessoa que gostou de trazer inovação de certa forma. Sempre gostei de falar de coisas que não eram faladas normalmente. Eu sempre gostei de ter uma visão diferente de todo mundo sobre assuntos, de sair da normalidade. E eu me vejo nesse momento assim, principalmente musicalmente, os meus novos projetos estão trazendo muito essa característica de sair um pouco da normalidade”, disse em entrevistas para a Caras.

O cantor ainda conta que sua personalidade foi sendo moldada com o tempo. “As nossas vivências vão moldando a gente para muitos lugares e de muitas formas diferentes, e eu vivi muitas coisas na minha vida dos meus 18 aos 23 anos, que foi me moldando a partir disso. Acho que a minha personalidade foi sendo feita e moldada muito a partir desse período também da vida”, disparou.

Na entrevista, Vitão ainda citou Ney Matogrosso que usava a percepção de desconstruir os conceitos pré definidos pela sociedade. “Essa concepção chegou para mim com toda a ideologia do meu processo do meu álbum novo, porque é um álbum que não tem gênero. Ele justamente traz isso, é um álbum que é muito fluido, ele tem uma fluidez que transita por muitos e muitos gêneros, estilos e ritmos. Tudo na minha vida nasce a partir da minha música, isso acabou se espelhando também a minha estética, nas minhas ideia. Ney Mato Grosso já trazia esse tipo de ideologia na época dele, Caetano Veloso, enfim, tantos artistas já trouxeram dessa desconstrução, desses dogmas que a gente tem socialmente. E eu sempre achei isso sensível e muito grandioso, e sempre achei que traz uma Liberdade muito legal pra gente como ser humano”, pontuou.