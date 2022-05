Da folha para as folhas: Vitão revela que trocou maconha por livros: “Foi difícil”

O cantor contou que está adquirindo outros hábitos diários

Nesta terça-feira, (10), Vitão deu uma entrevista para a Folha de São Paulo falando mais sobre sua vida e carreira. Ainda mais agora que o cantor está na boca do povo só porque está vivendo sua sexualidade — deixa o garoto! — de forma aberta.

E uma das curiosidades ditas por ele, durante a entrevista, é que ele trocou o hábito de fumar maconha por ler livros. Didático né? “Troquei a maconha diária pela leitura diária, isso já mexeu com a minha cabeça de uma forma bizarra. Foi algo super difícil, mas estou conseguindo fazer isso”, contou o filho do Beto Fortes — que é um gato como o filho.

Vitão troca maconha por leitura (Foto: Reprodução)

O estilo preferido de livros do cantor atualmente está sendo biografias, apesar de ter relido “O Menino do Pijama Listrado”, que foge desse estilo. As histórias dos guitarristas Slash, do Guns N’ Roses, e Angus Young, do AC/DC, estão entre as obras que leu recentemente. E agora ele está terminando a biografia de Raul Seixas — mara né?

Seu foco agora é cuidar da saúde, para questões além da estética. Vitão está melhorando a alimentação, a rotina de exercícios e de sono, e se dedicando a ter uma vida, corpo e hábitos mais saudáveis. Além de participar da Dança dos Famosos, que já é um exercício físico né? Aliás, ele está ARRASANDO! Toda essa nova rotina faz parte do projeto que ele tem de longevidade musical, já que ele quer a vida toda vivendo da sua arte.

O pai tá soltooo!@vitao arrasa no rock com Gabe Cardoso! #Dança2022 #Domingao



VITAO NO ROCK BB pic.twitter.com/kBxF4WBizi — Domingão com Huck (@domingao) May 1, 2022

O cantor também falou sobre as duras críticas que recebe sobre seu talento musical e disse que está aproveitando esse ano para se reerguer. “[É o ano] de recolher todas as minhas pecinhas que estavam quebradas e montar um novo quebra-cabeça. [Quero] seguir e me reencontrar”, revelou.

Muito amor e sucesso pro Vitão, viu? Qualquer coisa me liga, seu lindo!