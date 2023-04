Visto para os EUA ficará mais caro a partir de 30 de maio

Reajuste foi anunciado pelo governo e já chega na marca de 15% para custear e deixar a balança mais favorável ao atendimento

Já podemos dar adeus para nossas férias em Orlando? E as comprinhas em Miami? Afe! O visto para quem pretende sair do Brasil rumo aos Estados Unidos vai ficar mais caro. O reajuste foi definido pelo governo e já chega na marca de 15% para balancear os custos com atendimento.

De acordo com o Departamento de Estado dos Estado Unidos, o valor vai passar de US$160 para US$185 (R$800 para R$925, na cotação atual).

O reajuste foi atualizado pela última vez em 2014 e a proposta original seria um aumento de 24,5%, o que faria o visto subir o seu valor para R$1,260. O Departamento escolheu uma mudança mais branda para não afetar tanto os estudantes e intercambistas.