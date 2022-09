Vishe! Paolla Oliveira se manifesta após boatos de término com Diogo Nogueira

Atriz fez uma publicação no Instagram para avisar que está tudo bem com o casal, mesmo o cantor sumido das redes

A língua das minhas fofoqueiras não param, mas vocês precisam ter mais calma com o que falam, combinado? Depois que Diogo Nogueira ficou mais afastado das redes sociais, os fãs do cantor começaram a trabalhar o boato de um possível término entre ele e a atriz Paola Oliveira. A musa, que não tem medo da verdade, publicou um post no Instagram para avisar que está tudo bem entre os dois.

Paolla deixa claro que os dois estão bem e vivendo o bem bom da vida (claro, uma casalzão desses!). O post foi feito com uma sequência de fotos em carrossel ao lado do cantor.

A morena ainda lamentou que seus seguidores acreditem que a qualidade de um relacionamento está disposto na presença online do casal e na quantidade de posts. Afe, moda antiga essa hein?