Virgínia sobre tênis que jogaram em Zé Felipe: “Me subiu um quente e eu fiquei tão nervosa”

Influenciadora contou que marido contou sobre o acontecido em show tempos depois de ter levado “tenizada”

Zé Felipe foi atacado com um tênis em um show em Italva, no Rio, no último domingo (12), justo no dia dos namorados. A questão é que o cantor não deu a notícia para Virgínia, sua esposa, só contou sobre o fato tempos depois e a influenciadora ficou maluca. Ela disse que a ação do cantor diante do acontecimento deixou ela irritada, porque Joseph não fez nada.

“Na hora que eu vi o vídeo me subiu um quente e eu fiquei tão nervosa. tão nervosa, como assim um tênis na cara? Não tem sentido algum a pessoa jogar um tênis na cara da outra. Perguntei o que ele tinha feito: ‘Não fiz nada, era uma senhora que estava bebinha pedindo foto’”, disse a loira no ‘PocCast’.

@kikikidafama A Virgínia contando de como ficou sabendo do tênis que jogaram no Zé Felipe. 🗣 ♬ som original – KIKIKI DA FAMA

Virgínia ainda contou que o cantor não iria falar nada nos stories sobre o acontecimento, afinal, estava tudo bem, mas a influenciadora aconselhou que ele não dissesse que estava tudo bem, com medo da consequência disso nos shows.