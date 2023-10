Virgínia rebate ostentação: “Se eu gosto, vou lá e compro, não interessa o valor”

A influenciadora abriu o coração e contou que não tem, a ideia de ostentar ou que seja uma pessoa que ostenta muito, afinal, comprar o que gosta

Ai ai, eu queria não ostentar assim, afinal, Virgínia já disse em entrevista Léo Dias, que gosta de investir em joias e joias. Acontece que recentemente ela foi colocada como uma pessoa que gosta de ostentar, mas ela rebateu e disse que compra o que gosta, independente do valor.

“Às vezes, as pessoas têm a ideia de que eu ostento muito, e eu acredito que não seja verdade. Eu uso o que gosto. Se eu gosto, vou lá e compro, não interessa o valor, não interessa nada. Uso o que faz eu me sentir bem”, explicou ela em entrevista à Folha de S. Paulo.

Para quem não sabe, ela lançou uma coleção de roupas com a Shein. “Antes eu ficava muito mal, mas hoje já entendi que é mais sobre as pessoas do que sobre mim. Não tem como agradar todo mundo, é impossível. O que eu vou fazer para agradar uma pessoa não vai agradar a outra. Estou bem preparada, vão ter 100 peças, uma tem que agradar, não é possível”, avaliou.