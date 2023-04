Virgínia rebate comentário de Evaristo Costa: “Ver a internet me diminuir como mãe, machuca”

Influenciadora se pronunciou por meio dos stories após o jornalista problematizar a criação das filhas da loira com babás

Virgínia deu a cara a tapa e mostrou que não é forte o tempo todo. A musa usou as redes sociais para rebater o comentário de Evaristo Costa sobre a criação de suas filhas. Virgínia ressaltou que ficou abalada com o comentário e ainda questiona se as outras mães que trabalham e precisam de babás são menos mães também, dizendo que sua família é seu bem mais precioso.

“Não consigo entender por que isso. Eu tenho 23 anos, eu só vivo para minha família e para o meu trabalho! Para ter que aguentar que ‘mãe é quem cria’, porque minhas filhas tem babás? O tanto de mulher que trabalha e deixa os filhos com outras pessoas? Todas essas mães não são mães? Eu não concordo com o que ele disse, vocês não tem noção do quanto dói ler isso… Só quem é mãe sabe como é difícil não se cobrar e agora ver a internet toda me diminuir como mãe, machuca muito”, escreveu.

Virgínia ainda completou: “Ataca com qualquer coisa gente, fala de mim, acaba comigo, me cancela, tira tudo que eu tenho, só não fala da minha família, é tudo de mais precioso que eu tenho. Eu AMO minhas filhas, eu faço TUDO por elas e TUDO que conquisto hoje é por elas lá na frente. Dói e machuca você ler que não é mãe, porque tem babá. Não é porque é mãe, que não pode ser mulher e trabalhar”, finalizou.