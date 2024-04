Virgínia que está grávida de 4 meses, escorregou e caiu durante a sua participação no ‘Passa ou Repassa’ do ‘Domingo Legal’

Meu Deus, que susto! Gente, a Virginia Foncesa deixou todo mundo preocupadíssimo depois de levar um tombaço ao vivo no SBT neste domingo (15) durante o quadro Passa ou Repassa, do Domingo Legal. Lembrando que a influenciadora está grávida do terceiro filho, acabou se desequilibrando e caiu no chão.

É nítida a expressão de total preocupação na cara de Zé Felipe, que era quem dividia a dinâmica da torta na cara com ela, e do apresentador da atração Celso Portiolli. Todos os demais amigos de Virginia também correram em sua direção após o tombo para ver se estava tudo bem com ela.

Mas a influenciadora se levantou rapidamente e disse: “Na hora que eu caí, eu só pensei: “O Zé vai me xingar muito’”. Ela também afirmou que estava tudo bem com o bebê e que tinha caído com a mão para proteger a barriga.

“Não aconteceu nada, eu cai de joelho e mão”, continuou. “Não entendi nada”, retrucou Zé Felipe sobre o tombo.