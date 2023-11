Virgínia presenteia sogra com bolsa Chanel de R$30 mil

Virginia Fonseca é das minhas, ela não esconde o cascalho na hora de gastar dinheiro e investir pesado nos presentes para sua família. A influenciadora deu um presente pra lá de chique para sua sogra, Poliana Rocha, uma bolsa Chanel avaliada em R$30 mil.

Em seus stories, a empresária postou uma selfie com o presente no colo e chamou a atenção com o acessório por ser um item de grife. Segurando a bolsa da Chanel, de estilo sacola, Poliana Rocha apareceu bem contente com o presente.

“Cheia de estilo com o presente que a nora me deu”, falou a esposa do sertanejo ao exibir o acessório que custa cerca de 5,8 mil euros, o que dá em torno de R$ 30 mil.