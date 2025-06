Virgínia passa perrengue em aeroporto na China e quase foi presa pela imigração local

Gente, estou aqui dentro do uber indo para o Jardim Botânico almoçar no meu italiano favorito, o Tutto Noque,quando recebo uma mensagem da minha amiga do Cosme Velho sobre a Virgínia Fonseca.

Parece que a influenciadora passou por um perrengue daqueles nesta sexta-feira (20). Ela acabou sendo parada pela imigração de Pequim, na China, quando estava voltando para o Brasil. Segundo ela, as autoridades do aeroporto não estavam aceitando seu passaporte, porque não a reconheceram na foto do documento.

Através dos stories de seu Instagram oficial, a apresentadora do SBT relatou todo o ocorrido. “Bem linda e plena passando pela imigração aqui, a mulher cafifa que não sou eu no passaporte. Eu fiz o passaporte com 19 anos, então eu realmente mudei muita coisa porque eu to com 26 anos”, disse ela.

“Só que tipo assim, eu já viajei o mundo inteiro com o passaporte e ninguém nunca me parou. Aqui eu fui parada! Ai gente, juro. Aí vem uns 600 homens, olha o passaporte, olha a minha cara… Aí no fim das contas eles falaram assim: ‘Obrigada pela colaboração’ e eu não entendi o resto”.

Logo depois, Virgínia disse que ficou cerca de 15 minutos em uma salinha e ainda tirou sarro da situação com seus seguidores: “Eu queria ficar presa aqui na China, tá? Ah, mas eu queria”.