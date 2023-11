Virgínia lamenta decisão sobre fotos com filhas: “Coração parte”

A famosa usou suas redes sociais para contar detalhes sobre a escolha de restringir os comentários em suas publicações com Maria Alice e Maria Flor

Já tinha contado para vocês que Virgínia Fonseca decidiu restringir os comentários dos internautas nas publicações no Instagram com suas filhas, Maria Flor e Maria Alice. Acontece que a famosa usou suas redes para dar detalhes diante dpa escolha e do motivo que a fez tomar a decisão.

“Coração parte. Pras pessoas que gostam de nós, desculpa mesmo!! Amo receber o carinho de vocês, mas espero que entendam”, escreveu Virginia nas redes sociais após compartilhar a foto com as filhas, sem os comentários disponíveis para seus seguidores. Por fim, ela fez um convite aos seus admiradores: “Vamos trocar amores pelo direct?!”

Ela ainda completa: “Existem pessoas que estão doentes e comentam coisas surreais, por isso, prefiro desativar os comentários em postagens delas. Não deixarei de postar, pois amo registrar momentos, mas postarei dessa forma! Espero que vocês, que gostam de nós, entendam”, explicou a loira em seu comunicado.