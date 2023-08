Virgínia ignora comentários negativos após Altas Horas e diz que amou a participação

A empresária foi acompanhar o marido na sua passagem pela Globo e não deixou de passar por cima dos comentários ruins que se abateram diante da sua “falta de conteúdo”

A web não perdoou e disse que Virgínia não teve conteúdo suficiente para estar no Altas Horas com o seu marido, Zé Felipe. Acontece que a cantora ignorou todos os comentários negativos da web e focou em si, dizendo que amou participar do programa da Globo.

“Galera, simplesmente eu estava assistindo ao programa, mas deu alguma falha na conexão que a gente estava assistindo pelo celular, deu alguma falha e não está mais aparecendo pra mim”, comentou ela.

Ela ainda diz que não conseguiu assistir tudo: “O momento que eu consegui assistir estava mara. Nossa, foi bom demais, foi muito mara, muito mara mesmo”, declarou. Na legenda a famosa escreveu: “Programa maravilhoso, amei muito, energia mara, foi top”, concluiu.