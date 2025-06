Virgínia Fonseca revela perrengues milionários na compra de jatinho: “Não tem como parcelar!”

Amores, estou curtindo o finde usando um biquíni lindíssimo da Lenny Niemeyer e meu chapéu panamá em um passeio náutico baphônico com as amigas e um fotógrafo que vai registrar os momentos com o Pão de Açúcar ao fundo. Eis que enquanto abastecia minha taça com espumante, uma amiga me contou sobre uns perrengues que uma influencer passou ao comprar uma aeronave.

Bem, em entrevista descontraída ao ‘Em Pé com Fernanda Gentil’, a influenciadora, empresária e apresentadora Virgínia Fonseca deu detalhes sobre os bastidores da compra do jatinho da família. A influencer revelou que a aquisição milionária foi à vista e que tudo relacionado à aeronave tem custo extra.

“Ele tem que ser à vista, não tem como parcelar. Não tem como parcelar um jato. Deixa eu te falar: é rombo atrás de rombo. Você tem que fazer a pré-compra, aí você vai pagar, e nessa pré-compra eles vão avaliar todos os problemas que tem no avião. Aí passa para o dono do avião da época”, iniciou a ex-nora de Leonardo.

Em bate-papo descontraído com Fernanda Gentil, Virginia deu detalhes sobre a negociação da aeronave (Reprodução/YouTube)

A empresária explicou que o valor do jatinho inclui possíveis consertos que possam surgir na avaliação. E caso os reparos ultrapassem o valor pago na pré-compra, o antigo dono da aeronave será responsável pelos custos extras.

“Tem que falar com o dono, porque ele é quem vai ter que pagar todos os problemas. Só que aí você paga uma bolada pela pré-compra, porque pode achar um problema mais caro do que você pagou ou pode não achar nada”, reforçou a apresentadora do ‘Sabadou’.

A apresentadora do Sabadou contou que comprou o jatinho à vista (Reprodução/YouTube)

Virgínia acrescentou que se os consertos ficarem abaixo do valor já investido na pré-compra, isso representa um prejuízo financeiro para o comprador.

“E não recebe o dinheiro de volta, é só para revisar. Se estiver com problema, o cara é quem vai ter que pagar. Mas agora, vamos lá: eu paguei R$ 10 milhões na pré-compra e o problema que tem é de R$ 3 milhões. Eu tomei no rabo! Agora, se eu paguei R$ 10 milhões e o problema que tem lá é de R$ 20 milhões, aí eu ganhei”, disparou ela.

E continuou: “Aí depois você paga o avião e o avião chega. Não vem com laço vermelho, só se você pagar para colocar, porque tudo se paga. Para pousar na pista onde está o avião, você tem que pagar. É melhor ficar no céu às vezes. Ainda não tem Wi-Fi, porque tem que pagar também”, confessou a influenciadora.

Durante o bate-papo com Gentil, Virginia Fonseca informou que, além da falta de wi-fi, o jatinho também não possui aeromoça.

“Você até pode ficar sem cinto, mas, por segurança, a gente sempre coloca. Cabem 11 pessoas, não tem aeromoça e a gente mesmo faz os pedidos. Coloca tudo na mesinha, é só levantar”

E completou: “Dá até para ir lá conversar com o piloto, mas nunca pensei nisso… agora vou fazer.”

