Virgínia Fonseca desiste de terceiro filho por problema de saúde

A influenciadora contou detalhes sobre a sua decisão e disse que o momento é delicado e precisa ser repensado

Virgínia não deixou de falar sobre o seu terceiro filho e sua decisão de dar uma pausa brusca na fábrica de bebês com Zé Felipe. A influenciadora contou que está enfrentando um momento delicado diante de sua saúde e o momento pede que ela ponha os pés no chão e pense mais no futuro.

“Eu estava com planos pra engravidar por agora, e estava até comentando com várias pessoas. Só que acabei deixando um pouco de lado, porque, com essas crises de dor de cabeça… Eu estava fazendo um tratamento que eu não podia engravidar”, disse ela.

Virgínia ainda completou: “Comecei um outro tratamento, que se eu quiser engravidar, eu preciso ver com a minha obstetra se, eu engravidando, posso continuar tomando o medicamento. Porque ele não tem contraindicação, mas é bom evitar. É bom evitar qualquer tipo de medicamento durante a gestação e tudo mais, até pelo bem-estar da criança”, explicou.