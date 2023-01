Virgínia e Zé Felipe enterram o umbigo de Maria Flor

Filha mais nova do casal teve o seu umbigo enterrado dois meses após o seu nascimento

Zé Felipe e Virgínia enterraram o umbigo de Maria Flor ontem (02), depois de usarem o umbigo em uma simpatia. De acordo com as más línguas a tradição traz sorte para a criança. O ritual foi feito na Fazenda Talismã, no estado de Goiás.

“Photo dump do nosso dia na fazenda, hoje enterramos o umbigo da Florzinha no mesmo lugar que foi enterrado o da Maria Alice”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Zé Felipe ainda comentou que amava as duas. Vale lembrar que a fazenda em que o umbigo foi enterrado é de Leonardo, pai do cantor.