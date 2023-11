Virgínia choca ao mostrar orçamento de móveis: R$ 105 mil uma mesa para crianças e R$ 560 mil um parquinho.

A influenciadora está construindo uma nova mansão em Goiás e compartilhou com os seguidores alguns detalhes dos cômodos planejados para o imóvel.

Genteeee, se a Virginia Fonseca ficou chocada com o orçamento de alguns móveis que estavam nos projetos dos cômodos destinados as suas filhas com Zé Felipe, Maria Flor e Maria Alice, imagina eu?! Para vocês terem uma ideia de valores, meus lindos: no orçamento, temos um parquinho custa R$ 560 mil e uma das mesinhas R$ 105 mil. Eu não sei vocês, mas minha pressão até caiu aqui só de ler esses valores.

“Olha essa mesa que coisa mais linda. Quando a gente vai [ver] o precinho dela… Maravilhosa, incrivel, pegamos só para ter uma noção. [Mas] na hora que pediu o orçamento, R$ 105 mil”, explicou, contando que o orçamento foi pedido pela responsável pelos projetos. “Uma mesinha de criança… Gente…”, se indignou.

“E olha esse parquinho, que coisa mais linda gente, é um escorregador, quatro escaladores e um balanço. Preparados? R$ 560 mil. Poxa, bem em conta, será que a gente leva?”, brincou com ironia.

