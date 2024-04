Vinicius, do BBB 24, faz relato forte após sofrer acidente: “Encarei a morte”

Vinicius Rodrigues, ex-BBB, sofreu um acidente de ônibus e contou detalhes sobre o seu estado de saúde, fazendo um relato forte. Ele contou que encarou a morte mais uma vez desde que teve sua perna amputada.

Uma caminhonete acho que entrou na frente do ônibus, ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado”, lamentou ainda no local do acidente.

Vinicius explicou que conseguiu ajudar alguns feridos e também revelou que algumas pessoas morreram após o impacto “Consegui achar minha prótese, tirar uns três corpos e jogar para fora do ônibus, pessoal estava ferido. Teve um pessoal que machucou forte, motorista do carro acho que faleceu e motorista do ônibus está preso nas ferragens”, disse.