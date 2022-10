Vini Buttel é eliminado da Fazenda

Depois de diversos comentários problemáticos peões deu adeus para os colegas com 21,14% dos votos

Demorou, ein? Demorou, mas não falhou, Vini Buttel foi o eliminado da semana na Fazenda 14. O ator saiu com 21,14% dos votos, lembrando que no reality os internautas votam para as pessoas ficarem, e quem tiver a menor porcentagem na roça, está fora.

Pétala e Bárbara seguem na disputa pelo prêmio milionário, mas parece que os peões não gostaram nada de ver que Pétala voltou, não comemorando nem um pouco com a influenciadora seu retorno.

Vale lembrar que Vini foi um dos peões com a fala mais problemática na edição, falando do corpo de Ruivinha em diversos momentos. Alguns internautas ainda apontaram que tudo fazia parte da estratégia dele, em ser irônico.