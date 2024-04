Viih Tube se pronuncia sobre polêmica envolvendo a participação de Manu Bahtidão no aniversário de sua filha

Meus amores, após todo o stress que aconteceu na festa de sua filha, a pequena Lua, em relação ao atraso e cancelamento da apresentação da cantora Manu Bahtidão, a influenciadora Viih Tube utilizou as suas redes sociais para se pronunciar a respeito do ocorrido e dar a sua versão dos fatos.

“Eu vi que a Manu se pronunciou, eu vi que vocês estão perguntando ‘ué, não teve show?’, os convidados perguntaram muito ‘ué, ela não veio’. Gente, ela veio sim, ela veio, ela esteve aqui, eu acredito que ela deu o máximo possível dela para fazer o show”, iniciou Viih, que logo em seguida declarou: “A gente queria que ela se sentisse o mais confortável possível. Espero que ela tenha se sentido enquanto ela esteve aqui”.

“Eu já soube de tarde que provavelmente não teria o show porque ela tinha perdido o jatinho. Eu não sei o que aconteceu, gente. Deve ter acontecido algo realmente grave, ou alguma coisa que deve ter sido muito difícil, ou algo com ela”, continuou a influenciadora.

Contudo, se mostrando beeem chateada com toda essa situação, Viih explica que Manu chegou cerca de 2h30min atrasada e explica o motivo de ter que cancelar a sua apresentação.

“Ela ia chegar de manhã com o jatinho porque ela tinha passagem de som. Aí às 17h, seria o show dela e às 19h, a festa encerrava. O que aconteceu é que ela perdeu o jatinho de manhã, mas mesmo assim se esforçou para vir, mas ela só chegou às 19h30. Tinha esse horário das 19h [o encerramento da festa] por conta do jantar do resort, do Tauá, porque ele tem horário e eu queria que as famílias, as crianças que estão dormindo aqui no hotel, jantassem bem e curtissem bem também. Era por isso o horário”, finalizou a mãe da Lua.