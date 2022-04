Viih Tube apoia família de Rodrigo Mussi depois de cirurgia

Influenciadora escreveu que a família está muito assustada com as mídias e a fama do ex-BBB22

Viih Tube se mostrou mais que uma amiga da família e amigos de Rodrigo, que sofreu um acidente de carro no início da noite de quinta (31) e precisou passar por uma cirurgia devido ao traumatismo craniano. A influenciadora esteve no hospital com a família e está gerenciando as redes do ex-BBB.

Nós sabemos, e Viih também sabe, que no mundo da mídia sai muita coisa, as pautas correm soltas sendo verdades ou não, apuradas ou não, e isso assustou a família de Rodrigo que não estava acostumada com esse mundo.

Comunicado de Viih Tube nos stories (Foto: Reprodução)

“Rodrigo não era uma pessoa pública a pouco tempo atrás, a família está assustada com tudo isso, não estão acostumados, por favor peço de coração que respeitem a privacidade da família e apenas orem por ele”, escreveu a youtuber nos stories.

A loira ainda conta que ela e um amigo de Rodrigo estarão cuidando das redes sociais dele, pedindo para acreditarem apenas no que for noticiado por lá. ”Nesse momento é hora apenas de orar e respeitar a família”, escreveu.