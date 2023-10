Viih Tube revela que comeu ração de cachorro em gestação de Lua

A influenciadora revelou detalhe sobre a gravidez de sua primeira filha com Eliezer em entrevista ao PodPah

Viih Tube foi a entrevistada do PodPpah nesta segunda (16) e não deixou de contar sobre seus desejos de grávida durante a gestação de Lua, sua filha com Eliezer. A influenciadora revelou que eu teve vontade de comer ração de cachorro e que chegou a realizá-lo.

“Eu ficava com água na boca, sentia o cheiro, me lembro da sensação. Eu sentia o cheiro de longe. Não sei explicar. Comi um grão”, falou a famosa.

Ela ainda contou detalhes de quando descobriu a gravidez: “A Lua tem seis meses. Um pouquinho depois dessa festa, ele me pediu em namoro. Ele me pediu no final de agosto. Em setembro, eu descobri a gravidez. Então foi tipo uma coisa atrás da outra. Me assustei muito, muito”, finalizou.