Viih Tube relata alucinação com a filha: “Fico ouvindo chorar”

A influenciadora contou detalhes sobre o perrengue que está passando ao ouvir a filha chorar enquanto toma banho

Nós já entendemos que a vida da maternidade não é uma vida fácil é mole, tendo seus prós e contras. Viih Tube revelou que chegou a ter alucinações na maternidade e enquanto tomava banho, ouvi o choro de sua filha, Lua.

“O Eli é super parceiro e fala para eu tomar banho, lavar o cabelo e descansar. Eu fico com ela na parte da manhã e ele aparece na parte da tarde, a gente inverte os horários e fica mais com ela para eu descansar um pouquinho. Mas nunca descanso, sempre fico com eles, não consigo”, iniciou a ex BBB 21.

Ela ainda completou: “Vou tomar banho e fico ouvindo a filha chorar no banho. Ela não está chorando, mas fico ouvindo alucinações. Não consigo tomar banho calma. Nos dias de semana tem a babá e aí consigo lavar o cabelo. Sou assim, o Eli super sabe se virar com ela, mas eu fico preocupada”, finalizou.