Viih Tube quebra ao silêncio e diz que perdeu todas suas amigas depois que virou mãe

A apresentadora recebeu Thaila Ayala no ‘Materni Delas’ e contou detalhes sobre sua gravidez e a nova fase que está vivendo

Viih Tube é a nova apresentadora do ‘Materni Delas’, uma continuação do ‘Pod Delas’ que vai falar sobre a maternidade. Ao entrevistar Thaila Ayala, ela conta que perdeu todas suas amigas quando deu à luz a Lua, sua filha com Eliezer. Na entrevista ela chega a dizer que elas eram interesseiras.

“As amigas de rolê foi tudo com Deus. Não tenho mais nenhuma. Sumiu. Juro. Fiquei grávida e ‘ai que pena’”, desabafou Viih Tube. Tatá, que também disse que mudou o ciclo de amizades depois da maternidade, respondeu dizendo que essas não eram amigas de verdade e Thaila Ayala completou: “Colegas de rolê”, brincou.

A influenciadora chegou a contar que está na busca de amigas mães para se sentir menos sozinha. Que dó!