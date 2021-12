Viih Tube “passa o rodo na festa” e seu pai avisa: Minha filha tá um terror!

A influenciadora digital, Viih Tube passou o rodo e pegou vários boys nas noites de festa organizadas pela humorista Gkay.

Danadinha essa Vih Tube heim! A influenciadora está se divertindo tanto na Farofa que rendeu até comentário de seu pai nas redes sociais.

Ela foi pra aproveitar! Foi pra passar o rodo nos boys! A influenciadora Vih Tube foi uma das convidadas da festa mais comentada do momento, a Farofa da Gkay. E mulher independente e segura de si faz assim! Se diverte e nem liga para os comentários maldosos que andam soltando por aí…

Viih Tube resolveu aproveitar a festa. Foto: Reprodução.

Na primeira noite Vih Tube ficou com o influenciador Isaías, também pegou outro digital influencer Pepe e também ficou com Lipe Ribeiro… e alguns anônimos…

Beijou um boy avulso… Foto: Reprodução.

Beijou o Pepe… Foto: Reprodução.

Beijou Lipe Ribeiro de novo… Foto: Reprodução.

Com a chuva de comentários dos usuários do Instagram, e um áudio postado por David Brazil, onde o Dj Calixto fala para Viih Tube que ela estava beijando várias bocas e parecia estar no carnaval de Salvador, o pai da influenciadora digital também comentou o post: Essa minha filha tá um terror solteira David Brasil… se jogar água no chão ela passa o rodo”.

O pai de Viih Tube comentou: Minha filha tá um terror! Foto: Reprodução.

É isso aí gata, só se vive uma vez e festa boa é pra aproveitar mesmo!