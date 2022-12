Viih Tube não falará o dia do nascimento de sua filha para evitar energia negativa

Influenciadora disse que apenas os seus pais e os pais de Eli vão saber sobre o nascimento de Lua

Os rumores diante da filha de Viih Tube começaram a crescer, junto com a barriga da influenciadora que espera sua primeira filha com Eli. A influenciadora contou para o Gshow que não vai falar a data do nascimento da pequena e nem o mês que ela dar à luz para evitar energias negativas.

“Quando ela nascer, com certeza vou compartilhar como foi o parto, mas não vou avisar ‘é hoje’. Quero que esse dia esteja livre de qualquer energia ruim que possa receber, por isso estou evitando falar o mês em que ela virá. Já planejei tudo, não vai ter paparazzo na porta da maternidade. As únicas pessoas que vão saber serão meus pais e os pais do Eli”, disse.

Errada não está não, viu, porque o que tem de gente invejosa que manda bala na energia negativa. Afe, xô pra lá!