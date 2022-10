Viih Tube está grávida de uma menina

Influenciadora fez o chá revelação do seu primeiro filho com Eliezer neste domingo (16)

Meu celular não parou ontem! O grupo das minhas fofoqueiras do Leblon não parou de me notificar notícias pra lá de boas no chá revelação de Viih Tube e Eliezer que descobriram que estão grávidos de uma menina. Ai que amor, a fofoqueira aqui já ama, porque como vocês sabem, sou fã de um bebê no mundo dos famosos. Cegonha, manda mais!

O chá aconteceu neste domingo (16) e contou com a presença de familiares e amigos, incluindo alguns ex-BBB´s. O tema da festa foi “BBBaby”, fazendo referência ao reality que ambos participaram.

Na decoração pudemos contar até com dummies pelo eventos, construindo um confessionário para que os amigos deixassem um recado para o casal. Que fofo!