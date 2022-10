Viih Tube diz que convidou Juliette para chá revelação: “Ela sabe o quanto ela é especial para mim”

Influenciadora apareceu nos stories para esclarecer os boatos de que não teria convidado Juliette para o seu chá de revelação do sexo do bebê

Habla mesmooo! Viih Tube mostrou que não está de brincadeira e não dá motivos para que falem mal dela e de suas ações. A mamãe do pedaço foi nos stories e esclareceu a história de que não teria convidado Juliette para o seu chá de revelação, contando que deve estar com o número errado da cantora. A loira não deixou de comentar como Juliete é importante para ela e que a ensinou muita coisa.

“Vi a Ju falando e tem muita gente mandando mensagem. Eu convidei, gente! Ou tô com número errado e mandei mensagem para ela agora. Ela sabe o quanto ela é especial para mim, me transformou de diversas formas e ela sabe disso”, iniciou.

Viih ainda diz que está usando os stories para comentar sobre o caso para que não seja mal interpretada na mídia.”Convido ela para todas as minhas festas, conversei com ela diversas vezes e ela já me deu aula de muita coisa, hoje estou em outra fase, sei que ela está comigo”, explicou.