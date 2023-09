Viih Tube desabafa sobre trabalho e momento com filha: “Me senti tão mal”

A influenciadora dividiu com seus seguidores o aperto no coração pela semana de trabalho excessivo e a falta de tempo com Lua, sua filha

Viih Tube usou suas redes sociais para contar que se sentiu culpada pela semana cheia de trabalho e a falta de tempo com sua filha, Lua, fruto do seu relacionamento com Eliezer. A influenciadora contou que foi a primeira vez que isso aconteceu e que ela teve que ficar com o pai.

“Eu trabalhei muito essa semana e foi a primeira vez que eu vi a Lua de manhã antes de sair de casa e não vi mais, porque eu cheguei tão cedo que ela já tinha tomado banho com o Eli e a babá. Só vi Lua no dia seguinte porque ela tinha dormido”, contou.

“Isso nunca tinha acontecido porque eu nunca me permiti não estar na hora do banho dela ou ficar muito tempo fora”, explicou. “Mas segunda, terça, quarta foram dias que tipo eu só vi minha filha de manhã. E, gente, eu me senti tão mal”, confessou.

Ela ainda completa: “É um processo, né? De também não se culpar, porque eu tinha muito trabalho. Eu sei que faz parte da minha profissão, mas eu vou falar que dá um aperto no coração”.