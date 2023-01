Viih Tube agradece BBB: “Faz parte da minha evolução no pessoal e no profissional”

Influenciadora agradeceu e ainda relembrou que na edição seguinte ela escolheu um participante para constituir sua família

Olha ela! Viih Tube deu sua opinião sincera sobre o BBB. A influenciadora não deixou de dizer como o reality mudou a sua vida e que um dos participantes é o pai da sua primeira filha, Lua. Viih ainda disse que o programa faz parte da sua evolução pessoal e profissional.

“Obrigada BBB 22. Foi tudo calculado, já queria o rapaz na chamada dele de entrada e hoje ele é o pai da minha filha. Da família que fiz da minha edição cheia de pais, construí a minha família de verdade com a edição seguinte, LOUCURA”, começou Viih.

E ainda completou: “BBB faz parte da minha evolução no pessoal e no profissional. E hoje faz parte das nossas vidas e da nossa família. Sou muito grata por tudo o que vivi e sem querer aprendi lá. Ontem começou o BBB 23 e só desejo garra, experiências únicas, muita sabedoria (principalmente no pós) e sorte para os 22 participantes”, continuou.