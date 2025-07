Victória Villarim desabafa sobre traumas com Lipo LAD no passado: “Não faria outro procedimento”

Amores, após o almoço, fui à copa do escritório, tomar um espresso, beliscar um chocolatinho 70%, e atualizar os papos com as amigas. Eis que uma delas me contou que uma ex-Fazenda se mostrou arrependida por fazer um procedimento estético para ter um shape sarado em um passado não tão distante.

Acontece que a influenciadora e ex-peoa Victória Villarim abriu o coração sobre intervenções estéticas e contou que se arrependeu de ter realizado a Lipo LAD, procedimento que facilita a definição do abdômen sem a necessidade de fazer atividades físicas ou seguir uma alimentação regrada.

“Hoje vejo que foi desnecessário o procedimento da lipo e sim, me arrependi ainda mais do processo. Na época, achei que precisava daquilo pra ter o corpo dos meus sonhos”, iniciou o desabafo.

De acordo com a musa fitness, na ocasião, a barriga trincada que tanto almejava poderia ter vindo de outra forma.

“Mas hoje, com rotina de treino, alimentação equilibrada, boa suplementação e consistência, eu vejo que conseguiria chegar no mesmo resultado, ou melhor, sem passar por tudo aquilo”, relembrou.

A CEO da Vicky Beauty revelou que a frustração com a lipo AD teve início logo após o fim do procedimento.

“O pós-operatório foi o mais difícil, foi quando bateu o arrependimento real. Dói, exige demais do corpo e da mente. É um processo que desgasta muito. E olhando pra trás, percebo que foi desnecessário”, reforçou.

Satisfeita com seu próprio corpo, Victória Villarim afirmou que a cirurgia estética lhe deixou traumas e não pensa em realizar outras intervenções tão cedo.

“Hoje eu não faria outro procedimento. Conquistei um corpo que eu amo só com foco, disciplina, uma suplementação certa e estilo de vida saudável. Esse, pra mim, é o verdadeiro segredo. […] Não troco minha rotina por nenhum procedimento invasivo”, garantiu a empresária.