Victoria Beckham flagra David Beckham cantando famosa música natalina de Mariah Carey

Ao perceber que estava sendo gravado, o empresário aparenta ter ficado envergonhado .

Não é porque estamos em total clima de Copa do Mundo que devemos deixar de lado o nosso espírito natalino morrer e um bom exemplo disso é o empresário e ex-futebolista inglês David Beckham.

Nesta quinta-feira (01), o ex-meio-campista foi flagrado pela sua esposa, a empresária, estilista e ex- cantora britânica Victoria Beckham, cantarolando a famosa música natalina “All I Want For Christmas is You”, que foi eternizada na voz de Mariah Carey.

O flagra foi publicado pela ex-Spice Girls no feed de seu instagram. No vídeo, o ex-atleta aparece sentado na cozinha de sua casa com o celular e uma xícara em mãos, enquanto ao fundo é possível escutar a clássica música que anualmente marca essa época do ano.

Em dado momento, Victória não consegue segurar a risada e acaba despertando a atenção de Beckham, que percebe que está sendo gravado pela esposa. Na publicação, além de marcar a cantora nova-iorquina, a estilista enaltece o seu amado, com a seguinte legenda: “David Beckham entregando para nós o seu melhor”.