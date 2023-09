Victor Meyniel sofre ataque homofóbico e é agredido no dia do seu aniversário

O ator teria conhecido o agressor em uma boate na zona sul e foi agredido quando ele levou Victor para sua casa.

Gente, eu tô horrorizada com o que fizeram com o meu querido amigo Victor Meyniel. No dia do seu aniversário, Victor estava na famosa Fosfobox, uma boate muito conhecida em Copacabana, na zona sul do Rio e que foi nesse local que o ator teria conhecido seu agressor. Identificado como Yuri de Moura Alexandre, ele foi para casa com Victor, onde aconteceu a agressão. Imagens da câmera de segurança divulgadas pelo advogado mostram o momento do crime. O porteiro do prédio permanece sentado enquanto Victor é brutalmente agredido com socos no rosto. O funcionário foi indiciado por omissão de socorro.



O advogado do influenciador afirma que ele sofreu crime de homofobia. O caso já foi denunciado à polícia, e que ele pretende processar o criminoso, que também é acusado de falsidade ideológica por fingir ser médico da Aeronáutica. Meyniel passou por exame de delito no Instituto Médico Legal (IML) e foi atendido pela UPA.



Segundo a nota divulgada pela assessoria de imprensa do ator, o crime aconteceu na portaria de um prédio. “O ator Victor Meyniel foi covardemente vítima de um crime de homofobia no dia 2 de setembro, na portaria de um prédio, na rua Siqueira Campos, 142. Victor teria conhecido o agressor na boate Fosfobox, zona sul do Rio”, informou a equipe.