Victor Chaves é condenado e deverá pagar R$21 mil a ambulante

O ex-integrante da dupla Victor e Leo foi acusado de humilhar o trabalhador durante um de seus shows.

Gente, é aquela história, a justiça tarda mas não falha. De acordo com a 2ª Vara Cível da Comarca de Ibirité, o cantor Victor Chaves, ex-integrante da dupla Victor e Leo, e a empresa Vida Boa Show e Eventos foram condenados a pagar uma indenização de R$21 mil, a um vendedor ambulante, que trabalhava em um show da ex-dupla, em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 2012.

No processo, o ambulante afirmou que foi humilhado, publicamente, pelo cantor, após o mesmo se recusar a deixar o local do show , onde estava vendendo suas bebidas. Ele ainda conta que, tendo negado sair do local, os seguranças do cantor confiscaram sua caixa de bebidas e lhe obrigaram a sair à força do show.

Diante disso, a justiça determinou que o trabalhador deverá ser indenizado, com uma valor equivalente a 40 salários mínimos, por danos morais.