Vicky Safra é a primeira mulher a entrar na lista dos bilionários brasileiros

A lista de bilionários brasileiros de 2023 foi divulgada pela revista norte-americana Forbes nesta sexta-feira (1) e a líder da ‘Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation’, ocupa a liderança da lista e é a primeira mulher a estar nessa posição em 12 anos. As mulheres agora, representam 22% do grupo dos bilionários, com 60 posições ocupadas entre herdeiras e empreendedoras.

A revista Forbes considerou o patrimônio de Vicky, juntamente com os patrimônios dos filhos (Esther, Alberto, Jacob e David). Com uma fortuna de R$ 87,8 bilhões, Vicky nasceu na Grécia, mas se naturalizou brasileira.