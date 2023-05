Via na Fé: Lumiar sofre atentado que termina em morte trágica 

A advogada vai se meter em uma roubada, ao atender um pedido de Orfeu, que quase lhe custará a própria vida.

Gente, a vida desses advogados não são fáceis, né? Depois de ter defendido Théo (Emílio Dantas) na justiça, Lumiar irá se envolver em um caso extremamente perigoso. A advogada atenderá a um pedido de Orfeu (Jonathan Haagensen), o que quase lhe custará sua própria vida.

Sem fazer ideia da gravidade da situação, a loira será vítima de um atentado, o qual levará ela e o seu cliente, Geremias (Marcello Gonçalves), para o hospital, onde, lutando pela própria vida, antes que seja levado para a mesa de cirurgia, Geremias irá tentar confessar algo e entregar provas para Lumiar, mas será impedido pela equipe médica.

Porém, o pior acontecerá. Enquanto a advogada se recupera e aguarda a melhora de seu cliente, um falso enfermeiro desconfigurará os aparelhos que cuidam da recuperação do criminoso, o que lhe fará piorar, e não resistir. Ao descobrir sobre a morte do seu cliente, Lumiar ficará ainda mais preocupada com o que poderá lhe acontecer.