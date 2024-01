Vereador Rubinho Nunes grava vídeo atacando Júlio Lancelotti e chama o padre de ‘cafetão’

Minha gente, fiquei sabendo dessa história agora e fiquei chocada, pelo menos, já tenho assunto para fofocar nessa tarde. O vereador Rubinho Nunes, ex-membro do Movimento Brasil Livre (MBL) chamou o Padre Júlio Lancelotti de “cafetão”, dizendo que ele faz ações no Centro de São Paulo, mas não ajuda ninguém a sair da situação de rua. O vereador ainda pede um CPI dessas ONG´s para esclarecer as histórias e saber os gastos.

“Existem ongs que mantêm as pessoas em situação de rua, a Craco Resiste distribui cachimbo para usuários. Júlio Lancelotti atua como um cafetão, distribui marmita mas não faz nada para salvar ninguém, essas ONG´s têm apoio políticos, algumas até doações políticas, tudo isso tem que ser investigado”, disse em vídeo.

“Qual o problema de investigar e apurar? Se estivesse tudo certo, não tem motivo para não abrir uma CPI, por que estão atacando tanto? Tem muita coisa para ser investigado na CPI que será aberta agora em fevereiro”, finalizou.