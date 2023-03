Vera Fischer descarta retorno às novelas: “Só no Vale a Pena Ver de Novo”

Atriz conversou com o jornalista Lucas Pasin e disse estar se dedicando aos projetos no teatro e as plataformas de streaming

Não faz muito tempo que Vera Fischer deu as caras aqui na coluna. Agora ela retorna e destrói o sonho das minhas noveleiras de plantão. Em conversa com Lucas Pasin ela descartou o seu retorno para as novelas e disse estar se dedicando ao teatro e aos projetos nas plataformas de streaming. “[Novelas?] Ah, agora só no Vale a Pena Ver de Novo. Em primeiro lugar você tem que ser convidada, e em segundo lugar o personagem precisa ser muito bom para ser aceito. Então assim, são vários elementos que dificultam. É necessário ter um interesse de parte a parte”, disse ela. A musa ainda completou: “Quero trabalhar com bons personagens, como sempre fiz na vida. Após a pandemia, isso é o que vale a pena, estar viva e trabalhando”, finalizou.